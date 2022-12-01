Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить юных тюменцев в больнице

| Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС | Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС

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Акция "Десант Дедов Морозов" прошла в Тюмени 30 декабря. Представители Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с наступающим Новым годом детей из Областной клинической больницы № 2.

Как сообщили в областном отделении ВСКС, для ребят устроили утренник за окном. "Поскольку из-за карантина нет возможности лично посетить ребят, приняли решение поздравить нестандартно и с элементами новогоднего волшебства. Были и Снегурочки в исполнении медперсонала ОКБ № 2, и Деды Морозы-альпинисты и даже елочки, которые спустились с крыши вслед за сказочными волшебниками", – рассказали организаторы.

| Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС | Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС

Новогодняя акция завершила проект "Я – спасатель", направленный на обучение детей в сфере безопасности и просвещение о работе спасателей. Проект реализовывали при поддержке Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова