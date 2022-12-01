  • 30 декабря 202230.12.2022пятница
  • USD71,9778
    EUR76,0765
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить юных тюменцев в больнице

Общество, 18:07 30 декабря 2022

Тюменское региональное отделение ВСКС | Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС

Далее в сюжете В Тюмени деревья к Новому году «оделись» в куржак

Акция "Десант Дедов Морозов" прошла в Тюмени 30 декабря. Представители Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с наступающим Новым годом детей из Областной клинической больницы № 2.

Как сообщили в областном отделении ВСКС, для ребят устроили утренник за окном. "Поскольку из-за карантина нет возможности лично посетить ребят, приняли решение поздравить нестандартно и с элементами новогоднего волшебства. Были и Снегурочки в исполнении медперсонала ОКБ № 2, и Деды Морозы-альпинисты и даже елочки, которые спустились с крыши вслед за сказочными волшебниками", – рассказали организаторы.

Тюменское региональное отделение ВСКС | Фото: Тюменское региональное отделение ВСКС

Новогодняя акция завершила проект "Я – спасатель", направленный на обучение детей в сфере безопасности и просвещение о работе спасателей. Проект реализовывали при поддержке Фонда президентских грантов.

﻿

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , праздник , проекты , фонд президентских грантов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 30.12.2022Названы лучшие работы конкурса детского рисунка к 100-летию Тобольского района
18:40 30.12.2022Тюменские энергетики будут дежурить в новогодние праздники круглосуточно
18:18 30.12.2022В Тюмени деревья к Новому году "оделись" в куржак
18:07 30.12.2022Деды Морозы спустились с крыши, чтобы поздравить юных тюменцев в больнице