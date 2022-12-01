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Кардиологи рассказали, сколько можно выпить в новогоднюю ночь

Общество, 14:13 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полбокала шампанского или сухого вина – оптимальный, по мнению кардиологов, вариант для встречи нового года.

"А для сердечников лучший вариант – это полная замена алкоголя на безалкогольные напитки или хотя бы разбавленные напитки, например, льдом или минералкой – это снизит градус, - подчеркнуто в сообщении Тюменского кардиоцентра. - Большинство мировых исследований уже доказало, что нагрузка на сердце и сосуды зависит от крепости алкоголя, поэтому с точки зрения здоровья для сердечно-сосудистой системы лучше выпить меньше и менее крепкого алкоголя".

Астрологи в этом году полностью солидарны с кардиологами. Напитки на столе по случаю встречи года водяного кролика должны быть натуральными. Кролик - животное культурное и благородное, крепкими алкогольными напитками увлекаться не стоит. Лучше выбрать шампанское, вино, ликёр или коктейли.

Что касается безалкогольных напитков, то здесь все исключительно по вашему вкусу - компоты и соки домашнего приготовления. А если на столе будет еще и травяной чай, кролик точно оценит.

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# кардиологи , Новый год

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