Тюменский ароматерапевт рассказала о новогодних запахах и мифах вокруг эфирных масел

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ароматы апельсина и мандарина не просто так вызывают чувство радости практически у любого человека. Дело в том, что они моментально отправляют за новогодний стол к родным и близким, провоцируют детские счастливые воспоминания о предпраздничном настроении, об ожидании сюрприза, о нежности родителей.

"Натуральные ароматы активно влияют на жизнь человека, одни - вызывая эмоциональные ассоциации, другие – благодаря своим молекулярным формулам за счет воздействия на организм", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ароматерапевт, нумеролог Лариса Барсукова.

Апельсин и мандарин - это масла радости исторически. Такие же ассоциации вызывает у многих людей, по мнению эксперта, пихта, обладающая ярко выраженным лесным ароматом. Она, как и цитрусовые, заставляет вернуться в детство, вспомнить, какие были игрушки, подарки, как их обнимали бабушки и дедушки.

Это те естественные ароматы, которые встречаются в это время года повсеместно и всем подходят.

"Конкретному человеку масла подбираются индивидуально относительно диаграмм, которые создает ароматерапевт, для направленных целительских практик", - отметила Лариса Барсукова.

Она уверила, что нет универсального аромата, вызывающего чувство счастья. "У каждого это понятие свое. Если бы такое вещество было, можно было бы по шаблону сказать: на тебе это масло и будет тебе счастье. Но это из сферы сказок… Те же цитрусовые, если взять, – кому-то больше нравится апельсин, кому-то – мандарин или лимон, а кому-то – лимонграсс", - пояснила эксперт.

Ароматерапевт развеяла и пару мифов об эфирных маслах. Например, вопреки распространенному мнению, натуральные не вызывают аллергию. "Допускаю, что единичные случае возможны, но я за свою практику не встречала. Конечно, невозможно предсказать эффект, если поливать себя эфирным маслом с ног до головы. Но при соблюдении дозировки, правильной носки аромата, негативной реакции быть не должно", - рассказала Лариса.

Еще одно заблуждение – запах эфирного масла лучше всего передается через аромалампу. "Как правило, это устройство представляет собой небольшую керамическую посудину, куда ставится маленькая свечка, наливается вода и капается несколько капель масла. При такой эксплуатации эфирное масло выветривается очень быстро, хватит его на 10-15 минут, особенно как раз цитрусового. Все дело в том, что при нагревании эфирные масла разрушаются, теряют свои свойства. Лучше просто использовать ватные диски, мягкие предметы интерьера, нанести на тело или одежду, чтобы сохранялся аромат", - поделилась эксперт.

Евгения Тенегина