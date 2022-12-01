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Минстрой России исполнил мечту 13-летнего подростка из Тюмени

Общество, 16:07 29 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

13-летний тюменец Кирилл Бакулин получил в подарок от проектной дирекции Минстроя России цифровое пианино. Мечта подростка осуществилась благодаря "Елке желаний", организованной в Министерстве.

Директор проектной дирекции Минстроя РФ Дина Сафиуллина передала теплые слова: "Дорогой Кирилл, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Пусть этот замечательный музыкальный инструмент заложит добрую традицию исполнения всех твоих желаний, и 2023 год станет для тебя доброй сказкой. Мечтай, верь в чудо, и все обязательно сбудется!"

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, Кирилл давно хотел начать заниматься музыкой, но для этого был необходим домашний инструмент.

"Пианино нам нужно для того, чтобы развивался головной мозг, разрабатывать руку и чтобы в дальнейшем это стало нашим хорошим увлечением. Я очень рада за своего ребенка", - сказала мама подростка Елена Бакулина.

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# Елка желаний , Минстрой РФ

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