Как рассчитать индивидуальное число на год, рассказала тюменцам нумеролог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Числа в полной мере влияют на жизнь человека, и каждый может корректировать свой путь, обладая информацией, которую несет личная нумерология.

Как вычислить свое индивидуальное число на год, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" нумеролог Лариса Барсукова.

"Мы зависим от чисел, ведь они окружают нас повсеместно. Человек рождается в определенный час, день, месяц, год. У нас есть даты, время, деньги, температура тела, мы измеряем вес и расстояния, домашний адрес и телефон, все это цифры. Мы не можем избежать их влияния", - отметила Лариса Барсукова.

Она поделилась, как составить самый простой прогноз на год. Для этого необходимо знать число энергии года. В 2023 году это семерка, означающая в целом воина, колесницу.

"Вычислить индивидуальное число года будет несложно любому, кто владеет арифметикой. Нужно сложить число и месяц рождения (год при этом не нужен) и число энергии года, в отношении нового года – это семь. В результате получится та энергия в числовом значении, которая будет влиять на конкретного человека. Вопрос только в том, сможет ли он интерпретировать и понять, что значит эта цифра", - сообщила нумеролог.

С точки зрения нумерологии существует два варианта расчетов: пифагорейская система и метод "Матрица судьбы" или по-другому 22 аркана.

На конкретном примере. Допустим, человек родился 7 октября. По пифагорейской схеме расчет таков 7 (день рождения) + 1 + 0 (месяц рождения) + 7 (энергия года) = 15 = 1+5 = 6. По "Матрице судьбы" конечным остается двузначное число, то есть 15.

Просто в быту человек может набрать в поисковике значение полученного числа по одной из систем, прочитать его и попытаться интерпретировать относительно своей жизни. Как вариант, за этим можно обратиться к специалисту, который расскажет все более подробно.

"Можно ли сделать нумерологический прогноз более глобальный, к примеру, по государству, политике, экономике? Теоретически это возможно, но я этими вопросами не занимаюсь, хотя знаю, что такие карты составляют и астрологи, и энергопрактики, и нумерологи", - отметила Лариса Барсукова.

Что касается советов на Новый год, эксперт выразила уверенность в том, что здесь совершенно не обязательно "включать" нумеролога или ароматерапевта, которым она также является.

"Все проблемы можно подкорректировать, ведь в жизни нет фатальности, нам всегда дается выбор: влево, вправо, вперед, назад. Мы всегда можем выбирать, но часто этого не делаем, выбирая протоптанную дорожку, которую нам указали родители или общество. А важно посмотреть по сторонам, обратить внимание, насколько мир многогранен, разноцветен и интересен. Нужно делать больше добрых поступков и не надо это привязывать к конкретному Новому году или другой цифре. Что мы сеем, то и пожинаем, и то, как мы поведем себя в новом году, будет влиять на следующий год, потому что закон бумеранга будет действовать всегда. Несмотря на то, что сейчас сложный период для всех нас, нужно сохранять человечность и не терять голову. Важно идти дальше с чистой душой, открытым сердцем, смотреть по сторонам и помогать друг другу", - посоветовала Лариса Барсукова.

Евгения Тенегина