Билеты на два тюменских аттракциона в новогодние праздники будут стоить один рубль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Билеты на аттракционы "Ассорти" и "Клоун", установленные в городском парке культуры и отдыха Тюмени на Цветном бульваре, будут продаваться за один рубль с 1 по 12 января. Стоимость без праздничной акции – 180 и 140 рублей, сообщает администрация парка в социальных сетях.

Согласно правилам на семейном аттракционе "Клоун" могут кататься дети старше трех лет, младше этого возраста - в сопровождении взрослых. "Ассорти" - для ребят ростом от 90 см до 130 см.

Стоит отметить, что карусели не работают при порывистом ветре, снегопаде и температуре воздуха ниже минус 10 градусов. При остальных условиях покататься можно с 11 часов до 19 часов 45 минут, колесо обозрения работает с 11 часов до 21 часов 30 минут. Касса закрывается на 10 минут раньше.