Праздник для юных пациентов тюменской больницы устроили Дед Мороз и Снегурочка

| Фото: vk.com/okb1tmn | Фото: vk.com/okb1tmn

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Дед Мороз и Снегурочка пришли на встречу с детьми, вынужденными встречать зимние каникулы в стенах больницы ОКБ № 1. Каждый ребенок старался удивить сказочных героев, сообщает пресс-служба больницы.

"Малыши креативили и рассказывали стихи про паучка, который любуется снежинками, про Мишку, что спит и не празднует Новый год, а также про пирожки из снега. Подростки исполнили поэму Лермонтова "Мцыри" и "Бородино", доказали теорему Пифагора, спели современный хит и даже рассказали про особенности и жизненный цикл острицы. Дедушка Мороз пришел в восторг", - рассказали медики.

Дед Мороз и Снегурочка устроили для юных пациентов развлекательную программу. К веселым конкурсам и играм подключились врачи и сотрудники больницы.

"Такие праздники у нас проходят каждый год. Многие годы мы дружим с межрайонным отделом ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств управления МВД России по Тюменской области, которые совместно с центром творчества "Калейдоскоп" для наших ребятишек организовывают замечательные праздники и всех заряжают сказочным настроением на весь следующий год!" - подытожила начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.