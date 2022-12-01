Как выбрать наряд на Новый год и как это делали столетие назад, рассказала тюменский эксперт

| Фото: предоставлено Екатериной Макаровой | Фото: предоставлено Екатериной Макаровой

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Прислушиваться к себе, а не к брендам советует при выборе новогоднего туалета тюменский мастер исторического костюма Екатерина Макарова.

"Выражайте себя через этот наряд, это должно быть что-то такое, на что откликается ваше внутреннее я, - сказала Екатерина Макарова. - На самом деле я это советую на любой день года, не только на Новый год. Одежда должна подходить душевному и интеллектуальному состоянию".

Она отметила, что новогодняя мода в современном понимании - это мишура, маски и другие атрибуты праздника, они есть на любой вкус.

"Мне кажется, сейчас люди намного проще относятся к одежде. Именно исторические костюмы заказывают, например, отнюдь не на Новый год", - поделилась Екатерина Макарова.

Столетие назад человечество уделяло большее внимание Рождеству, чем Новому году, считает мастер. Начало ХХ века - эпоха маскарадов и в Европе, и в России. За рубежом в моду вошел русский и восточный стили с легкой руки Сергея Дягилева. "Особенно были популярны костюмы жар-птиц и царь-девиц. В нашей стране в это время устраивали маскарады на тему русской боярской старины. Богатые люди переодевались в стилизованные костюмы XVI-XVII веков, а кто-то мог позволить себе и аутентичные наряды. Самый грандиозный бал-маскарад проходил в Санкт-Петербурге", - рассказала Екатерина Макарова.

В XIX веке маскарадные тенденции – это интересный феномен. Они следовали модному силуэту того или иного десятилетия.

"Отношение к маскарадным костюмам было несколько иным - люди создавали себе образы не так, как мы себе это представляем сейчас, а переносили в наряд то, что у них было вокруг в быту. Могли, например, быть такие необычные маскарадные костюмы, как нотная тетрадь, глобус или газета. Популярный наряд тех времен - домино. Он назывался так не потому, что был черно-белым, а потому что состоял из двух компонентов – маски и плаща, закрывающего практически все тело", - пояснила Екатерина Макарова.

| Фото: предоставлено Екатериной Макаровой | Фото: предоставлено Екатериной Макаровой

Эксперт добавила, что в XIX веке на маскарады люди всех возрастов любили переодеваться в костюмы противоположного пола. "Это было абсолютно неприемлемо в обычной жизни, и только во время маскарада девушка могла надеть штаны или какие-то кюлоты. Поэтому маскарад с переодеваниями - это почти всегда было такое развлечение, когда никто не знает, кто на самом деле человек, стоящий рядом", - рассказала эксперт.

У самой Екатерины Макаровой сложилась традиция шить себе наряд на Новый год 31 декабря. "Утром я сажусь за новое платье. Каждый год что-то разное, мне приятно встречать Новый год в обновке. Результат зависит от настроения или какого-то творческого порыва, который я внутри себя лелею. После праздника эта вещь не пропадает в гардеробе, я ношу ее уже как повседневную или чуть более праздничную. Никаких гороскопов, рекомендаций магов, астрологов и всего прочего я не учитываю, только свои личные желания, предпочтения и порывы", - поделилась она.

Кстати, 5 января в рамках лекции "История моды: дамские штучки и аксессуары" Екатерина Макарова расскажет о дамской моде различных периодов. Участников ждет история эволюции аксессуаров и развития костюма, а также демонстрация предметов женского гардероба, созданных тюменкой. Начало - в 15 часов. Вход свободный, обязательна запись по ссылке. Возрастное ограничение: 0+

Евгения Тенегина