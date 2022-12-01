  • 23 декабря 202223.12.2022пятница
  • USD72,1306
    EUR76,6446
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мастер Екатерина Макарова расскажет тюменцам об особенностях карнавальных костюмов в России

Общество, 16:42 23 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Особенности карнавальных костюмов в России" начнется в музее "Дом Машарова" 24 декабря в 15 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На встрече мастер исторического костюма Екатерина Макарова расскажет о новогодних традициях и карнавальных костюмах, популярных в стране в разные исторические эпохи.

Вход на мероприятие свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке. Возрастных ограничений нет. Возрастное ограничение: 0+.

Кроме того, мастер проведет в музее еще одну встречу 5 января. В рамках лекции "История моды: дамские штучки и аксессуары" Екатерина Макарова поведает о дамской моде различных периодов. Участников ждет история эволюции аксессуаров и развития костюма, а также демонстрация предметов женского гардероба, созданных тюменкой. Начало - в 15 часов. Вход свободный, обязательна запись по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , культура , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:59 23.12.202224 декабря - события дня
17:26 23.12.2022Учение связистов по управлению войсками прошло в Тюменской области
17:04 23.12.2022Алексей Куличков: большинство призванных по мобилизации получили социальную выплату
16:42 23.12.2022Мастер Екатерина Макарова расскажет тюменцам об особенностях карнавальных костюмов в России