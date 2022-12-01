Мастер Екатерина Макарова расскажет тюменцам об особенностях карнавальных костюмов в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Особенности карнавальных костюмов в России" начнется в музее "Дом Машарова" 24 декабря в 15 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На встрече мастер исторического костюма Екатерина Макарова расскажет о новогодних традициях и карнавальных костюмах, популярных в стране в разные исторические эпохи.

Вход на мероприятие свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке. Возрастных ограничений нет. Возрастное ограничение: 0+.

Кроме того, мастер проведет в музее еще одну встречу 5 января. В рамках лекции "История моды: дамские штучки и аксессуары" Екатерина Макарова поведает о дамской моде различных периодов. Участников ждет история эволюции аксессуаров и развития костюма, а также демонстрация предметов женского гардероба, созданных тюменкой. Начало - в 15 часов. Вход свободный, обязательна запись по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.