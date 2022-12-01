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Тюменцы могут бесплатно полетать на самолете под видом Деда Мороза или Снегурочки

Общество, 16:42 28 декабря 2022

авиакомпания "Победа" | Фото: авиакомпания "Победа"

Тюменцы смогут бесплатно полетать на самолете в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на прямых рейсах авиакомпании "Победа" внутри России при наличии свободных мест с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подойти на стойку "Победы" в костюмах персонажей русской сказки Деда Мороза или Снегурочки ко времени открытия регистрации на выбранный рейс, сообщить о желании улететь бесплатно, дождаться окончания регистрации, получить бесплатный билет при наличии свободного места на рейсе. Об этом сообщает авиаперевозчик.

Для Деда Мороза обязательны костюм и борода, а для Снегурочки – костюм и коса. В образе нужно оставаться до приземления в аэропорту назначения. Подробные правила акции по здесь.

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# авиакомпания Победа

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