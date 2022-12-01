Тюменцы могут бесплатно полетать на самолете под видом Деда Мороза или Снегурочки

| Фото: авиакомпания "Победа" | Фото: авиакомпания "Победа"

Тюменцы смогут бесплатно полетать на самолете в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на прямых рейсах авиакомпании "Победа" внутри России при наличии свободных мест с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подойти на стойку "Победы" в костюмах персонажей русской сказки Деда Мороза или Снегурочки ко времени открытия регистрации на выбранный рейс, сообщить о желании улететь бесплатно, дождаться окончания регистрации, получить бесплатный билет при наличии свободного места на рейсе. Об этом сообщает авиаперевозчик.

Для Деда Мороза обязательны костюм и борода, а для Снегурочки – костюм и коса. В образе нужно оставаться до приземления в аэропорту назначения. Подробные правила акции по здесь.