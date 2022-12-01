Росгвардия в Тюменской области перешла на усиленный вариант несения службы

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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На усиленный вариант несения службы перешли руководство и личный состав Управления Росгвардии по Тюменской области. Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников более 80 экипажей вневедомственной охраны круглосуточно находятся на улицах городов и населенных пунктов.

Сотрудники Росгвардии охраняют более 10 тыс. объектов. Территориальное ведомство также взаимодействует с органами власти, региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС, сообщает инфоцентр регионального правительства.

До начала праздничных мероприятий специалисты обследуют места их проведения с использованием технических средств и служебных собак.

Сотрудники Росгвардии проверяют частные охранные организации, объекты торговли оружием. Под контролем находятся 47 тыс. владельцев гражданского оружия - им напоминают о правилах его хранения, транспортировки и применения во время охоты.

В рамках акции "Безопасный новый год" росгвардейцы раздают жителям и гостям региона более 1,5 тыс. буклетов.