Прожить 2023 год в движении рекомендует нумеролог из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2023 год пройдет с точки зрения нумерологии под эгидой седьмой энергии – энергии воина или колесницы. Прожить его рекомендуется в движении: не лениться, заняться карьерой, путешествовать, смело менять место жительства, пересмотреть отношения в коллективе или семье. Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала нумеролог Лариса Барсукова.

"Седьмая энергия очень активная, и она будет благоволить активному образу жизни, переездам, профессиональному росту. Сидеть на месте нельзя. Лень будет губить эту энергию", - сообщила эксперт.

Лариса Барсукова советует обратить внимание на спорт и образ жизни: "Нужно найти для себя именно то направление, которое будет улучшать фигуру. Еще семерка - это наши кости. Поэтому обязательно укрепляем костную систему, делаем зарядку. Вообще лучше стремиться к ЗОЖ, пересмотреть свое питание, режимы дня, сна и отдыха. Поскольку седьмая энергия очень подвижная, важна будет последовательность действий. К примеру: в 7 утра встал, в 8 позавтракал, в 9 - на работе".

| Фото: Лариса Барсукова | Фото: Лариса Барсукова

Нумеролог также сообщила, что эта энергия связана с коллективом. "Если мы говорим о работе, нужно будет заняться улучшением атмосферы. Человеку у руля важно при этом собрать или настроить коллектив, на который действительно можно положиться, как на семью, как на родных и близких людей. Если дело касается семьи, как коллектива, хорошо пересмотреть отношения, проработать проблемы", - порекомендовала Лариса Барсукова.

Эксперт отметила, что семерка отвечает и за транспорт, поэтому благоприятны путешествия на любых его видах. "Если кто-то мечтает сесть за руль, самое время покупать автомобиль, сдавать на права, поменять машину", - сказала она.

Лариса Барсукова предостерегла, что седьмая энергия не только активная, но и воинственная. "Ее минусовые проявления: военные действия, напряжение, агрессия, неприятные ситуации, связанные со взаимоотношениями с другими людьми", - сообщила она.

Тем не менее по нумерологическому прогнозу целеустремленная энергия поможет воплотить смелые цели, привести человека к результату. Это энергия трудоголизма, самое главное - избегать чрезмерного его проявления, отметила Лариса Барсукова и посоветовала к тому же женщинам быть аккуратнее со своими энергиями, потому что может сильно проявляться мужская энергетика, особенно если речь идет о карьере.

Специалист отметила, что отслеживает прогнозы. "Например, 2021 год был под влиянием пятой энергии - иерофанта. В этот период было очень много разводов, причем чаще всего по женской инициативе. Это объясняется тем, что на первый план вышли кризисные процессы и так как это еще и энергия семьи, не все пары справились с проверками, - прокомментировала Лариса Барсукова. – Завершающийся 2022 год – это энергия влюбленных, поэтому некоторые распавшиеся семьи смогли восстановить утраченные отношения, кто-то встретил своих вторых половинок. Это эмоциональный год. Шестерка часто приводит людей к разочарованию, причем не только в других людях, но и в себе. 2022-й принес чувство, когда спадают розовые очки, человек перестает идеализировать все вокруг. Этот год учил нас воспринимать себя, других людей, мир такими, какие они есть".

Евгения Тенегина