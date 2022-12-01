Мечты детей из Донецкой и Запорожской областей исполнили тюменские приставы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменские судебные приставы исполнили мечты детей из Донецкой и Запорожской областей, приняв участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний", сообщает ведомство.

Четырехлетний Артём и его семилетний брат Роман - начинающие музыканты. Артём мечтал об укулеле, а Рома уже учится игре на гитаре, поэтому ему хотелось свою. Сотрудники УФССП России по Тюменской области исполнили мечты братьев, инструменты уже следуют к ним. Родители мальчиков обещали выслать счастливые фото.

Восьмилетняя Даша из Запорожской области загадала на "Ёлке желаний" личный смартфон. Теперь мечта девочки исполнилась, тюменские судебные приставы купили и отправили ей отличный смартфон, мама Даши также обещала фото со сбывшейся мечтой.