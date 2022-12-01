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Жителям Ялуторовска для запуска фейерверков определили городской стадион

Общество, 12:29 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадку для запуска пиротехнических изделий определили в Ялуторовске. Ей стал стадиона по ул. Бахтиярова, сообщает администарция муниципалитета.

В новогоднюю и рождественскую ночи, а также на Старый Новый год доступ на стадион будет с 22 часов до 2 часов.

Спасатели призвали перед запуском фейерверков внимательно изучать инструкции - каждое пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки, зрители должны находиться за пределами опасной зоны (не менее 20 м).

"Нельзя наклоняться над пиротехническим изделием после завершения фейерверка или случае несрабатывания. Запрещено запускать фейерверки из окон, с балконов и вблизи людей, в помещении", - прокомментировал специалисты.

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# фейерверки , Ялуторовск

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