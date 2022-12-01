Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Новым годом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Сибирские морозы неуклонно приближают нас к самому тёплому и любимому торжеству - встрече Нового года. Среди добрых традиций этого праздника - подвести итоги года уходящего и загадать исполнения желаний в наступающем.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с Новым годом.

По словам главы региона, у тюменцев в завершение 2022 года есть повод для гордости. Многие земляки добились значительных успехов в жизни, труде и творчестве. Прославили регион, доказали, что здесь живут настоящие мастера своего дела.

Тюменская область сохранила лидирующие позиции по темпам ввода жилья в УФО. Традиционный нефтегазовый форум TNF получил федеральный статус. Аграрии собрали достойный урожай, а в Исетском районе открылся крупнейший в России репродуктор индейки. Тюменцы разработали самый легкий пинцет в мировой нейрохирургии. Мы приняли финал Всероссийского конкурса "Учитель года". Приступил к работе центр "Новое поколение". Добились признания наши вузы и театральные деятели, а фестиваль "Лето в Тобольском кремле" признан одним из лучших туристических событий в стране. И это лишь малая часть достижений и открытий, которые мы с вами сделали в уходящем году.

Главная же ценность этого года - объединение всего нашего общества, всплеск инициатив общественных организаций и неравнодушных граждан, активизация волонтерской деятельности и все ради одной цели – принести пользу родной стране, своим согражданам, нашей армии. Спасибо вам за любовь к Отечеству, желание быть вместе и в дни победных торжеств, и в сложные времена!

"Пусть наступающий год будет успешным и плодотворным, наполнит жизнь радостью, благополучием и удачей, поддержкой друзей и близких, обеспечит стабильность и процветание. Дорогие земляки, искренне желаю здоровья и счастья, победы и мирного неба, новогоднего настроения и оптимизма!" - сказал Александр Моор.