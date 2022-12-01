Здоровья и благополучия пожелал жителям УФО Владимир Якушев в новом году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волнительный миг. Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем.

Об этом сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей округа с Новым годом.

По его словам, уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед - к намеченным целям.

Минувший год напомнил нам о главных в жизни вещах. О чести и совести. О долге и ответственности. Любви и верности своей стране. Всё это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне.

"Дорогие земляки! Пусть 2023 год приумножит всё хорошее. Исполнит самые смелые планы и подарит как можно больше позитивных эмоций. Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую семью! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С Новым годом, друзья!" - сказал Владимир Якушев.