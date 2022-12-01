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Александр Ремезков пожелал тюменцам радости созидания в 2023 году

Политика, 10:02 31 декабря 2022

СР – За правду | Фото: СР – За правду

С наступающим Новым годом и светлым Рождеством Христовым поздравил жителей Тюменской области депутат Госдумы России от партии "Справедливая Россия-За правду" Александр Ремезков.

"Мы с вами достойно прошли испытания на прочность в уходящем году. Вызовы, которые мы вместе преодолели в 2022-м, сделали нас более сплоченными и сильными", - отметил депутат.

Александр Ремезков выразил уверенность, что в новом 2023 году единство, сила духа и стремление делать все для Победы помогут тюменскому региону, стране и каждому из россиян реализовать все жизненно важные планы.

"Пусть каждый день нового года для вас будет наполнен радостью созидания, теплом родного дома, светом любви близких людей! Пусть исполнятся ваши заветные мечты! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, достатка и благополучия в каждом доме, мирного неба над головой, добрых перемен в жизни!" - сказал Александр Ремезков.

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# Александр Ремезков

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