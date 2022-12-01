Встречу с царем Берендеем и Бабками-ёжками организуют для туристов в Ялуторовском остроге

| Фото: vk.com/ostrog72 | Фото: vk.com/ostrog72

Первое представление "Берендеево царство" пройдет в Ялуторовском остроге 2 января с 14 до 16 часов. С 3 января встретится с царем Берендеем можно четыре раза за день с 10 до 18 часов.

Об этом информационному агентству "Тюменская область" рассказала руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

"Берендеево царство продлится до 7 января. Лучше записываться заранее. Есть ограничения по количеству человек и делаем это в целях безопасности. Вместе с Берендеевым царством будет работать Резиденция Деда Мороза, она открывается в 17 часов 30 минут", - говорит она.

Сценарий для "Берендеева царства" в остроге каждый год разрабатывают новый. За основу берут русские народные сказки.

"В этот раз пройдет слет хороших Бабок-ёжек, которые помогут царю Берендею с волшебством, которого должно хватить на 20 лет. И чтобы не только дети, но и взрослые в него верили. Но в ряды Бабок-ёжек затесалась предательница, все пошло кувырком, нужно будет спасти Берендеево царство. Гости острога с удовольствием участвуют в спасательной операции", - отмечает Нина.

После 7 января в Ялуторовском остроге начнутся Святочные гадания. Они продлятся до 19 января.

Подробней узнать о том, как можно весело провести время в Ялуторовском остроге можно на сайте и в соцсетях учреждения.

Анжела Лебедева