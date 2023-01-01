Артисты шоу братьев Непочатых готовы удивить тюменцев в новогодние каникулы

| Фото: предоставлено цирком-шоу братьев Непочатых | Фото: предоставлено цирком-шоу братьев Непочатых

50 детей из многодетных и малообеспеченных семей, состоящих в обществе "Мое счастье – семья", смогут побывать на новогоднем представлении тюменского шоу-театра братьев Непочатых "Цирк-Шмырк" 8 января в ДК "Железнодорожник".

Труппа приглашает ребят со сложной жизненной ситуацией на все свои постановки в Тюмени.

Гостей шоу артисты будут удивлять сложными номерами и опасными трюками. В основе новогоднего шоу - цирковое представление, которое коллектив представило впервые этим летом.

Зрителей ждут сложнейшие трюки, всевозможные номера иллюзиона, электрическое шоу, настоящая клоунада. Все это исполнят профессиональные артисты в ярких образах и шикарных костюмах.

К примеру, мужественный "Мастер Ю" удивит техникой владения катанами и умением управлять скрытой энергией человека и видеть в темноте. Это эксклюзивный экстремальный номер. Эквилибристы, балансёры, акробаты, каскадёры покажут небанальные номера, основанные на искусстве владения телом. Новинка в шоу - иллюзионный номер Деда Мороза и Снегурочки с волшебным исчезновением.

"Самый трудный жанр – баланс. Его в цирках редко встречаешь, в таких номерах много секретов, используется реквизит, который нигде не купишь, его только сам делаешь", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" артистка и ведущая шоу Евгения Непочатых.

Гвоздь программы - новый фокус со снегом, когда из настоящего он превратится в бумажный, сказочное конфетти будет сыпаться на всех зрителей под монолог артистки о чудесах и доброте.

"Нашу миссию нам подсказал наш зритель, когда, отработав тысячи программ, мы постоянно слышим "цирк, как в детстве", "цирк, как раньше", "настоящий советский цирк". У нас, кстати, цирк без животных – это наша позиция", - отметила Евгения

Окунитесь в детство - поменяйте ваше представление о цирке, призывают артисты шоу братьев Непочатых.

Евгения Тенегина