Тюменцев приглашают на вечеринки "Старые песни о главном", "Диско-супер-стар", "Кепка, плеер, два туфля"

С серии вечеринок "Старые песни о главном", которые пройдут с 1 по 7 января, начинается Новый год в баре "Руки Вверх" в Тюмени. (ул. Челюскинцев, 40).

Все январские праздники здесь будут петь застольные песни и куражиться, как снежинки на танцполе, под хиты 90-х. А для желающих лично исполнить любимые песни каждый день работает отдельный караоке-зал с поющим ведущим.

13 января "Руки Вверх! Бар" приглашает встретить старый Новый год, дружно проводить Деда Мороза под бой курантов, снять звезду с макушки елки и доесть последний тазик оливье под лучшие хиты 90-х и 00-х.

14 и 21 января состоится музыкально-танцевальное путешествие в 80-е, во времена, когда все тусовались под CC Catch, Boney M и ABBA, делали начесы в стиле группы "Комбинация" и носили лосины.

27 января здесь намечается вечеринка "Кепка, плеер, два туфля". Гостей ждут фарцовщики, буфетчица, вэлком дринк, пацанский флешмоб и дискотека до утра. А еще розыгрыш месячного запаса пенного и мобилы среди всех, кто придет в образе.

А завершится этот насыщенный месяц вечеринкой "18 мне уже". 28 января в "Руки Вверх! Бар" будут чествовать всех именинников января, дергать за уши и угощать огромным тортом! А еще разыграют путевку в жаркую страну.

Возрастное ограничение: 18+