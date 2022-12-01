Жительница Тюмени получила условный срок за поножовщину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года приговорил Центральный районный суд Тюмени жительницу областного центра 1970 года рождения за пьяную поножовщину, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 22 мая 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом своего бывшего сожителя. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая вину признала частично, указала, что преступление совершила неумышленно. Пояснила, что удар нанесла в ходе ссоры с потерпевшим, причиной которой послужили оскорбления в её адрес.