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В Тюменской области в новогодние праздники ГИБДД будет "ловить" пьяных водителей

Общество, 11:54 28 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области ГИБДД до конца новогодних праздников будет проводить рейды по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер, проблемы из года в год одни и те же - нетрезвые водители, родители в состоянии опьянения, которые перевозят детей, аварии.

"Учитывая ситуацию, которая характерна для Тюменской области с учетом географии, статистики аварийности прошлых лет, будем делать акцент на работе на федеральных трассах, с автомобилистами, которые садяться за руль после распития алкоголя. Массовые, сплошные проверки организуем утром и вечером", — сказал он.

Миллер не смог составить конкретный портрет нетрезвого водителя. Он отметил, что это может быть и мужчина, и женщина, и студент, и тот, кто никогда не попадали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции.

Отметим, оказание государственных услуг в праздники не прекратится. Регистрационно-экзаменационная деятельность в эти дни не приостановится, заверил руководитель областной Госавтоинспекции.

Инна Пахомова

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области

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