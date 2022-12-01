В Тюмени разрабатывают "бесшовный" проект тоннеля от ул. Дзержинского к набережной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проектную документацию на подземный пешеходный переход, который свяжет улицу Дзержинского с набережной Туры, разрабатывают в Тюмени.

Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире телеканала "Твоя Тюмень" 29 декабря.

"Есть несколько вариантов, чтобы, в том числе, связать площадь перед Дворцом культуры "Нефтяник" и ту часть, которая находится возле представительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Вместе с проектировщиками мы завершаем работу над проектом, который зайдет в финальную часть", – сказал Руслан Кухарук.

По словам главы города, сложившаяся транспортная система не позволяет "бесшовно" перейти на набережную.

"Мы гордимся набережной, рассказываем о ней туристам, но она несколько оторвана от центральной части Тюмени", – сказал Руслан Кухарук.

В дальнейшем после получения положительной экспертизы на проектную документацию можно будет говорить об этапах планирования в бюджете города, сказал глава города.

Инна Пахомова