Представители ТюмГУ победили в конкурсе "Академический десант" от фонда Потанина

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Представители Тюменского государственного университета Родион Ганопольский, Лариса Зайцева и Ирина Чикирева стали победителями VI цикла конкурса Фонда Потанина "Академический десант". Сотрудники вуза смогут углубить знания в области проектирования и продвижения магистерских программ, расширить цифровые компетенции и повысить уровень педагогического мастерства, сообщает пресс-служба фонда Потанина.

Всего на VI цикл конкурса было подано 93 заявки, к участию в номинации "Индивидуальная траектория" допустили 81 участника, в номинации "Институциональный опыт" — 18. Победителями стали 24 преподавателя.

Номинация "Институциональный опыт" продолжает быть для вузов хорошим ресурсом для совершенствования, в том числе и научно-исследовательских компетенций команд. Тематика заявленных проектов разнообразна — от изучения технологий переработки отходов и проведения школы по биотеху до обучения программам автоматизации управления проектами.

В номинации "Индивидуальная траектория" преподаватели также стремятся к развитию своих профессиональных навыков. Программы профессионального развития включают стажировки, участие в конференциях и семинарах по темам цифровизации трудового права, по статистическим методам в лингвистике и многим другим.