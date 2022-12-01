  • 30 декабря 202230.12.2022пятница
  • USD71,9778
    EUR76,0765
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На развитие АПК в Тюменской области направят 4 миллиарда рублей в 2023 году

Общество, 13:39 30 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем финансирования региональной госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2023 год в Тюменской области составит около 4 млрд рублей, в том числе 580 млн рублей — из федерального бюджета. Об этом сообщил замгубернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Он отметил, что количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые получат господдержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств в сфере АПК, увеличится в следующем году в Тюменской области с 28 до 32.

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется с 2021 года. В рамках госпрограммы субсидируют приобретения сельхозтехники, оборудования, удобрений и семян, финансирование научных разработок, оказывают поддержку животноводства и растениеводства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Чейметов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 30.12.2022Четыре библиотеки Тюменской области вошли во Всероссийский проект "Гений места"
14:13 30.12.2022Кардиологи рассказали, сколько можно выпить в новогоднюю ночь
14:02 30.12.2022В рождественскую ночь от Знаменского собора прихожан развезут бесплатно
13:50 30.12.2022Трудоустройство на Озоне