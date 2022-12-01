На развитие АПК в Тюменской области направят 4 миллиарда рублей в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем финансирования региональной госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2023 год в Тюменской области составит около 4 млрд рублей, в том числе 580 млн рублей — из федерального бюджета. Об этом сообщил замгубернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Он отметил, что количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые получат господдержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств в сфере АПК, увеличится в следующем году в Тюменской области с 28 до 32.

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется с 2021 года. В рамках госпрограммы субсидируют приобретения сельхозтехники, оборудования, удобрений и семян, финансирование научных разработок, оказывают поддержку животноводства и растениеводства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.