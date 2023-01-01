Как снизить температуру у ребенка при ОРВИ или гриппе, рассказали тюменские врачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С расширения сосудов нужно начинать снижать температуру ребенка, если он болеет ОРВИ или гриппом. Сигналом к началу действий служат лихорадка, холодные руки и ноги, кожа мраморного цвета, жалобы на холод.

Как напомнила педиатр тюменской поликлиники № 13 Екатерина Гайфулина, для этого нужно не укрывать одеялами, а согреть его конечности. На ноги надеть махровые или шерстяные носки, руки согреть своими руками или растереть. Сосуды расширятся и спазм снимется. Если лихорадки нет, кожа ребенка розовая, ему жарко, он потеет, снизить температуру можно сразу жаропонижающими, но важно дать именно ту дозировку, что указана в инструкции к препарату. Если дать меньше, таблетка не подействует.

Снизить температуру поможет и обтирание обычной водой комнатной температуры. При этом вода должна оставаться на теле ребенка, как капли росы, только в этом случае жар пойдет на спад.

Если температура поднялась у маленького ребенка, нужно снять памперс, дети постарше могут ходить в хлопчатобумажной майке и трусах, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".