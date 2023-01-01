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742 тюменца обратились за медицинской помощью в ОКБ № 2 в новогоднюю ночь

Общество, 16:21 01 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

742 тюменца обратились за помощью в Областную клиническую больницу № 2, включая травматологический пункт, с 31 декабря по 1 января, сообщает областной департамент здравоохранения.

Из них 144 — в приемное отделение детского стационара (включая травмпункт); 478 — в приемное отделение взрослого стационара;
120 — во взрослый травмпункт.

В основном поводами для обращения послужили резаные травмы и ушибы.

В приемное отделение Областной клинической больницы № 1 было 35 обращений: 23 пациентам предстоит амбулаторное лечение; девять человек госпитализированы по кардиологии; один направлен в пульмонологическое отделение; один — в отделение профпатологии; один поступил с ожогом.

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