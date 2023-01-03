Тюменский психолог посоветовала делиться своими переживаниями с близкими людьми

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Советы по сохранению ментального здоровья в период праздников дала тюменский психолог Софья Иноземцева. По словам эксперта, понять, что у тебя стресс, можно по физическому и эмоциональному состоянию. У человека присутствует напряжение, тревога и страх.

"Многие люди надеются, что с наступлением Нового года придет и новая жизнь, поэтому 1 января кого-то могут накрыть волны опустошения. Также часто те, кто до этого ставил цели на год и вдруг обнаружил, что не добился желаемого, чувствуют разочарование. Не стоит корить себя, а надо быть добрее и смотреть на все более рационально и реалистично: были ли у вас возможности и обстоятельства для достижения каких-то целей? И обязательно обратите внимание на то, что уже сделано", — посоветовала Софья Иноземцева.

Софья объяснила, что если в голове возникают навязчивые тревожные мысли, то можно начать их оспаривать. Например, если у тебя осталось немного до окончания дедлайна и ты постоянно думаешь, что не успеешь, то задай себе вопрос: "Почему я не успеваю?" А потом отвечаешь на него: может, у тебя где-то "завал" или важное дело, которое нельзя подвинуть. Тогда тебе надо понять, что можно убрать из списка, чтобы успеть сделать все вовремя: лечь спать и встать раньше, а может, наоборот, поработать подольше и встать чуть позже — в зависимости от личных особенностей. Можно исключить на несколько дней соцсети, если они не связаны с работой, так как жизнь в онлайне может отнять большое количество времени. Это во многом про тайм-менеджмент, пишет Moi-portal.ru.

Также психолог добавила, что в такое стрессовое время важно следить за качеством сна и пищи, так как именно это значительно влияет на состояние человека. Кроме того, нужно уделять время для заботы о себе и физической активности — это помогает снять напряжение. Необязательно идти в зал в таком случае, можно просто прогуляться по городу.

Тюменка напомнила, что необязательно переживать стресс самому: можно поделиться тем, о чем вы переживаете, с другими. Важно понять, что не у вас одних есть подобные проблемы, а их наличие — это нормально. Близкие люди могут оказать вам поддержку, выслушав вас, и вы почувствуете облегчение.