Тюменская область занимает второе место по количеству "Пушкинских карт" в Уральском федеральном округе

| Фото: vk.com/museum_72 | Фото: vk.com/museum_72

Второе место по количеству оформленных "Пушкинских карт" в Уральском федеральном округе занимает Тюменская область. Также регион входит в десятку лидеров России, сообщает областной департамент культуры.

95 тыс. молодых людей от 14 до 22 лет уже пользуются "Пушкинской картой". За 2022 год жители приобрели по "Пушкинской карте" свыше 117 тыс. билетов на сумму более 100 млн рублей.

"В 2023 году молодежь сможет, как и прежде, посещать музеи, театры и выставки бесплатно. Считаю, что финансирование программы в том же объеме будет способствовать улучшению этой масштабной работы", – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В этом году, как и в прошлом, баланс "Пушкинской карты" составляет 5 тыс. рублей.