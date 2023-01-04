Тюменцам раскрыли секрет анаэробного квашенья капусты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секрет безопасного квашенья капусты раскрыла студентка Тюменского медуниверситета Ксения Хионина. Во время ферментации должны сохраняться анаэробные условия и низкий уровень рН, это предотвратит рост нежелательных микроорганизмов, считает будущий врач.

"Молочнокислые продукты преобладают над патогенной микрофлорой и производят молочную кислоту, благодаря которой увеличивается срок хранения капусты", - рассказала студентка.

В ее варианте способа квашения – нашинкованные продукты нужно утрамбовать в ведре и кастрюле, которые подходят по объему. Ферментация займёт от семи до 10 дней при температуре 18-24 градусов. По истечение этого времени содержание молочной кислоты будет 0,7%, капусту можно убрать в холодильник и есть.

Квашеная капуста является источником витамина С, микро- и макроэлементов, таких как калий, магний, цинк, а также витаминами А, В1, В2, В6, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".