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Тюменцам раскрыли секрет анаэробного квашенья капусты

Общество, 08:42 04 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секрет безопасного квашенья капусты раскрыла студентка Тюменского медуниверситета Ксения Хионина. Во время ферментации должны сохраняться анаэробные условия и низкий уровень рН, это предотвратит рост нежелательных микроорганизмов, считает будущий врач.

"Молочнокислые продукты преобладают над патогенной микрофлорой и производят молочную кислоту, благодаря которой увеличивается срок хранения капусты", - рассказала студентка.

В ее варианте способа квашения – нашинкованные продукты нужно утрамбовать в ведре и кастрюле, которые подходят по объему. Ферментация займёт от семи до 10 дней при температуре 18-24 градусов. По истечение этого времени содержание молочной кислоты будет 0,7%, капусту можно убрать в холодильник и есть.

Квашеная капуста является источником витамина С, микро- и макроэлементов, таких как калий, магний, цинк, а также витаминами А, В1, В2, В6, сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".

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