17 жизней спасла в 2022 году бригада тюменской скорой помощи

Тюменская анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи второй год подряд стала рекордсменом по количеству успешных реанимаций. В 2022 году они спасли от смерти 17 человек.

"Реанимация – слаженная работа. Каждый в бригаде знает свою роль. Пока один готовит аппарат для непрямого массажа сердца, другой вручную проводит компрессии грудной клетки, третий готовит набор для интубации, параллельно – медикаментозная терапия, подключение к аппарату искусственной вентиляции легких", – рассказал врач Алексей Толкач.

Именно так действовала бригада, спасая 50-летнюю женщину, потерявшую сознание у светофора на перекрестке. Через восемь минут после звонка очевидца автомобиль скорой уже был на месте. Еще 10 минут в машине шла борьба за жизнь женщины. Ей удалось помочь и вовремя доставить в ОКБ №1.

Помогает врачам и неравнодушие людей. Когда у 47-летнего мужчины на работе "схватило" сердце, на помощь пришел сосед по кабинету: вызвал скорую помощь и начал делать непрямой массаж сердца. "Так он дал человеку шанс на жизнь. Спустя несколько минут мы сменили уже взмокшего очевидца. Подключили аппаратуру и спустя 12 минут сердце забилось", – вспоминает медбрат-анестезист Александр Мищерин.

Летом пострадавшей в ДТП трехлетней девочке до приезда скорой оказывала первую помощь женщина, которая стала случайным свидетелем происшествия. "Родители малышки были в шоке: маму осматривала другая бригада, отец ходил вокруг машины и ждал окончательного результата", – рассказывает медсестра-анестезист Дарья Заитова. Медики спасли ребенка и доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.