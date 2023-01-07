Более тысячи тюменцев посетили рождественские богослужения

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 1 тыс. тюменцев собрались в храмах и церквях города на праздничную службу. Рождественские богослужения прошли без происшествий, сообщает МЧС по Тюменской области. Всего в регионе праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.

Как отметили в ведомстве, в связи с тем, что при проведении религиозных мероприятий используется открытый огонь, свечи и лампады сотрудники МЧС России накануне посетили объекты и провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями, а также проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения и доступ к путям эвакуации.