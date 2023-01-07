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Более тысячи тюменцев посетили рождественские богослужения

Общество, 12:48 07 января 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 1 тыс. тюменцев собрались в храмах и церквях города на праздничную службу. Рождественские богослужения прошли без происшествий, сообщает МЧС по Тюменской области. Всего в регионе праздничные богослужения прошли в 72 религиозных учреждениях, 19 из которых расположены в Тюмени.

Как отметили в ведомстве, в связи с тем, что при проведении религиозных мероприятий используется открытый огонь, свечи и лампады сотрудники МЧС России накануне посетили объекты и провели дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с настоятелями, а также проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения и доступ к путям эвакуации.

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# МЧС России по Тюменской области , рождество

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