С проектами 194 креативных тюменцев можно познакомиться на сайте "Конторы пароходства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проекты 194 человек представлены в каталоге креативных тюменцев на сайте "Конторы пароходства". В нем появились четыре новые категории по роду деятельности создателей.

Среди них: косметика, мода, сольные исполнители, музыкальные группы. До этого уже были добавлены художники, керамисты, дизайнеры, театралы, которые развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени.

Один из главных векторов "Конторы пароходства" — это поддержка локальных создателей. Важный критерий отбора для каталога — реализация деятельности в Тюмени. Это должна быть креативная досуговая активность, которая вносит вклад в экономику города. Чтобы попасть в каталог, нужно связаться с менеджером, его контакты доступны на сайте "Конторы пароходства" в разделе "Каталог создателей", сообщает "Мегатюмень".