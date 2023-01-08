  • 8 января 20238.01.2023воскресенье
  • В Тюмени -22..-24 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 8424 человека получили водительское удостоверение в 2022 году

Общество, 13:47 08 января 2023

ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 424 жителя Тюменской области впервые получили водительские удостоверения в 2022 году, в том числе 5 тыс. 328 - жители Тюмени. Все они прошли обучение в автошколах на транспортные средства разных категорий и теперь – полноценные автомобилисты, мотоциклисты, водители скутеров и грузовиков.

53 автошколы в регионе занимаются обучением водителей для получения права управления транспортом. В 2022 году кандидаты в водители стали хуже сдавать как теоретический, так и практический экзамен. Теорию с первого раза сдают 36 % курсантов, практическое вождение – только 9,6 %.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям с небольшим опытом вождения быть особенно внимательными на дорогах в зимний период. В 2022 году в Тюменской области аварий по вине начинающих водителей со стажем за рулем до 2-х лет стало значительно больше: в 149 ДТП погибли три человека, 206 человек ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:02 08.01.2023Тюменцам рекомендовали точить новые коньки перед первым катанием на льду
13:47 08.01.2023В Тюменской области 8424 человека получили водительское удостоверение в 2022 году
12:39 08.01.2023С проектами 194 креативных тюменцев можно познакомиться на сайте "Конторы пароходства"
12:20 08.01.2023В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение