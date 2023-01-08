В Тюменской области 4 тысячи жителей впервые стали донорами в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тыс. 170 жителей Тюменской области сдали более 30 тысяч литров крови в 2022 г. Более 4 тысяч человек или 22,7% стали донорами впервые.

Средний возраст тех, кто решил пожертвовать свою кровь – 37 лет. При чем в 59,2% случае доноры – мужчины.

За одну донацию человек жертвует 450-500 миллилитров крови или 600-700 миллилитров плазмы. Промежуток между сдачами крови должен быть не менее 60 суток, девушки могут сдавать кровь 4 раза в год, а мужчины – 5 раз.

В Областной станции переливания крови рассказали изданию "Тюменская область сегодня", что нельзя за день до и в день донации есть жирную, жареную, острою и копченую пищу, колбасу, мясо, рыбу и молочные продукты, яйца, масло, орехи, шоколад, финики, авокадо, свеклу, бананы. Кроме того, за час до донации нельзя курить, за 48 часов – пить алкоголь, а также если вы принимали аспирин или анальгетики стоит подождать 3 дня. В день сдачи крови нужно избегать физических нагрузок. Еще два дня нужно следить, чтобы ваше питание было полноценным и регулярным, также нужно пить не менее 2 литров воды в день.