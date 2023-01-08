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Заявки на вступление в молодежную администрацию Тюмени принимают до 20 января

Общество, 18:47 08 января 2023

ИА "Тюменская линия"

Заявки от молодых специалистов и студентов в возрасте 18 до 35 лет на вступление в молодежную администрацию Тюмени принимают до 20 января. Каждый участник получит возможность реализовать свою социально значимую идею.

Для заявки необходимо заполнить анкету-резюме и паспорт своей идеи. Положение можно найти в группе. В январе комиссия проведет отбор участников проекта на 2023 год.

В состав молодежной администрации Тюмени на 2023 год попадут 50 человек.

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