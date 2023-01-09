Начальника участка в Тюмени наказали за гибель крановщицы

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

За гибель машинистки опрокинувшегося крана в Тюмени наказали начальника участка подъемных сооружений АО "Мостострой 11". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 26 июля обвиняемый в нарушение правил безопасности не организовал своевременное техобслуживание крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил машинистку к погрузочным работам.

Произошло падение козлового крана. Выпавшая из кабины работница скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину признал и активно способствовал расследованию. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.