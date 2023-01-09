  • 9 января 20239.01.2023понедельник
  • В Тюмени -27..-29 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Начальника участка в Тюмени наказали за гибель крановщицы

Происшествия, 10:58 09 января 2023

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

За гибель машинистки опрокинувшегося крана в Тюмени наказали начальника участка подъемных сооружений АО "Мостострой 11". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 26 июля обвиняемый в нарушение правил безопасности не организовал своевременное техобслуживание крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил машинистку к погрузочным работам.

Произошло падение козлового крана. Выпавшая из кабины работница скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину признал и активно способствовал расследованию. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 09.01.2023Тюменец на улице Ленинградской раскладывал по тайникам наркотик
10:58 09.01.2023Начальника участка в Тюмени наказали за гибель крановщицы
10:14 09.01.202381 пожар произошел в Тюменской области в новогодние праздники, спасены два человека
09:51 09.01.2023Пьяный водитель КамАЗа заблудился на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск