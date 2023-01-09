Высокоскоростной интернет стал доступен 250 домохозяйствам села Ембаево

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доступ в интернет получили более 250 домохозяйств с. Ембаево Тюменского района. Для этого специалисты "Ростелекома" построили по технологии "оптика в квартиру" сеть протяженностью 12 км.

Теперь жители частного сектора могут пользоваться высокоскоростным интернетом, смотреть свыше 200 телеканалов в видеосервисе Wink, играть в онлайн-игры, учиться и работать дистанционно.

Все необходимые работы - замену устаревших опор, монтаж воздушных линий - специалисты компании выполнили за три месяца, чтобы новогодние праздники жители села встретили с высокоскоростным интернетом.

"Благодаря качественному интернету жители частного сектора смогут общаться в мессенджерах, пользоваться сайтом Госуслуг и дистанционно оплачивать коммунальные услуги, это повысит качество жизни населения", - считает глава Ембаевского муниципального образования Дина Бурундукова.