Концепцию концертного зала в подгорной части Тобольска разработают в 2023 году
Строительство концертного зала в подгорной части города запланировано программой "Тобольск настоящий". Подготовка концепции объекта и проектирование намечены на 2023 год.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.
Уже выбран единый технический заказчик, который будет сопровождать разработку проектно-сметной документации. Проектирование финансируется за счет СИБУРа.
"Сейчас ведется определение площадки для будущего строительства. Приоритетный вариант – близость к набережной. Но окончательное решение будет принято после всех необходимых исследований территории", – сообщили в пресс-службе.
Концертный зал в подгорной части должен стать якорным общественным пространством.
Инна Пахомова