Концепцию концертного зала в подгорной части Тобольска разработают в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство концертного зала в подгорной части города запланировано программой "Тобольск настоящий". Подготовка концепции объекта и проектирование намечены на 2023 год.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе администрации Тобольска.

Уже выбран единый технический заказчик, который будет сопровождать разработку проектно-сметной документации. Проектирование финансируется за счет СИБУРа.

"Сейчас ведется определение площадки для будущего строительства. Приоритетный вариант – близость к набережной. Но окончательное решение будет принято после всех необходимых исследований территории", – сообщили в пресс-службе.

Концертный зал в подгорной части должен стать якорным общественным пространством.

Инна Пахомова