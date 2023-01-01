Для Крещенских купаний в Тюмени подготовят 11 купелей

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

11 купелей в четырех местах подготовят в Тюмени для Крещенских купаний. Мероприятие пройдет с 18 по 19 января, сообщает управление МЧС России по Тюменской области. Всего в регионе будет действовать 51 место с 59 купелями.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам сделали замеры льда для предварительной оценки пропускной способности желающих окунуться в купель на территории озер Андреевское и Липовое, в центре "АквАйСпорт" и у набережной Туры.

В настоящее время Тура замерзла на 45 см, оз. Липовое – на 50 см. Таким образом, одновременно на лед смогут выйти 100 человек. "Накануне купаний будут проведены окончательные замеры льда", - пояснил руководитель Центра ГИМС Сергей Каплин.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В 2022 году участие в Крещенских купаниях приняли более 21 тыс. жителей Тюменской области.