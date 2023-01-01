В Тюмени супругов осудили за убийство женщины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45-летнему мужчине и 31-летней женщине, убившим знакомую на почве ревности, вынесли приговор в Тюмени. Их признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает прокуратура Тюменской области.

"В феврале 2022 года супруги на почве ревности подсудимой совершили убийство 37-летней женщины. Злоумышленник под предлогом свидания пригласил знакомую к себе в дом, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом", — сообщили в надзорном органе.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области сообщили, что от тела злоумышленники избавились, выкинув его в мусорный бак в одном из районов Тюмени. Вещи женщины они сожгли дома в печи. Спустя время тело убитой нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.

Мужчине назначили 14 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Женщину отправили в исправительную колонию общего режима на 12 лет. Гражданский иск удовлетворен: с подсудимых в пользу родственника жертвы взыскали 1 млн 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.