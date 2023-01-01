Декларации о доходах в 2022 году жителям Тюменской области нужно подать до 2 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц стартовала в Тюменской области. До 2 мая необходимо предоставить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, а до 17 июля - оплатить начисленный НДФЛ, сообщает УФНС России по Тюменской области.

Отчитаться о полученных доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности менее минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею до 15 тыс. рублей, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Задекларировать полученные доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, которые занимаются частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица.

Сделать это можно через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России, в мобильном приложении "Налоги ФЛ", в МФЦ, лично в налоговом органе по месту учета, либо, направив декларацию 3-НДФЛ по почте.