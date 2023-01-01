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57 человек доставили в вытрезвители Тюменской области с октября 2022 года

Общество, 16:02 13 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

57 человек, не нуждающихся в медицинской помощи, отправляли в круглосуточные вытрезвители Тюменской области с октября 2022 года. Из них на базу центра помощи "Милосердие" в Тюмени - 47 граждан, в центр соцобслуживания населения в Тобольске - 10 жителей.

В новогодние праздники с 1 по 9 января в вытрезвитель Тюмени поступили пять человек, Тобольска – два. Все люди, попадавшие в вытрезвители с октября, в возрасте старше 40 лет, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь регионального департамента социального развития Лариса Спицына.

"В учебные заведения или организации, где работают граждане, информация о поступлении в специализированные учреждения не направляется", – отметила пресс-секретарь.

Напомним, что два круглосуточных вытрезвителя работают в регионе с 14 октября 2022 года. Полицейские доставляют туда граждан старше 18 лет, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В муниципальных районах, где отсутствуют подобные учреждения, пьяных жителей, которые не могут ориентироваться в обстановке и самостоятельно ходить, доставляют в дежурные части территориальных органов полиции.

"Если человеку в состоянии опьянения нужна медицинская помощь, то необходимо вызвать скорую помощь. В случае, если нужно только помещение до момента вытрезвления, нужно обратиться в полицию", - объяснили в департаменте.

Виктория Макарова

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# вытрезвители , Тобольск , центр Милосердие

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