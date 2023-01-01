Более 500 тюменцев воспользовались горячей линией Деда Мороза в канун старого Нового года

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 500 раз жители Тюмени позвонили Деду Морозу на бесплатный круглосуточный номер горячей линии в канун старого Нового года, сообщает Ростелеком.

Голосовые сообщения с пожеланиями стали дополнением к традиционным бумажным письмам. Среди самых популярных детских желаний — смартфон, игрушки, собака, колечко маме, мир во всем мире.

По телефону дети рассказывали цифровой Снегурочке не только о подарках, которые бы хотели получить, но и оставляли пожелания Деду Морозу на новый год. Главному новогоднему волшебнику желали здоровья и счастья.

Наибольшее количество звонков поступило из Екатеринбурга (994), Перми (922), Москвы (744) и Нижнего Тагила (617).