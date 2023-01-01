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Тюменцев ждут бесплатные мастер-классы по катанию на коньках

Общество, 10:53 14 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждую субботу и воскресенье тюменцев ждут на мастер-классах катания на коньках с профессиональным спортивным инструктором, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

На катке на набережной по ул. Масловский взвоз 14 января можно будет покататься с чемпионкой мира и России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой.

А 28 января есть вероятность увидеть на льду мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Владимира Ильницкого.

Бесплатные мастер-классы с профессиональным инструктором проходят каждые выходные с 14 до 16 часов, в воскресенье с 17 до 19 часов.

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# катки , коньки , мастер-класс

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