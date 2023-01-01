В Тюмени десятилетний ребенок ночью порезал стопу осколком стакана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10-летняя девочка порезала стопу осколком стакана после того, как встала ночью попить воды. Вызов в скорую помощь поступил в третьем часу 15 января.

По информации областной станции скорой помощи, бригада прибыла по указанному адресу через 14 минут. Медики отметили в карте вызова правильность выполненной первой помощи очевидцами: наложенная повязка остановила кровотечение, ребенок спокоен.

Фельдшеры скорой обработали раневую поверхность, наложили повторно стерильную давящую повязку. С диагнозом колото-резаная рана левой стопы девочку доставили в травмпункт.