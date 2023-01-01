Тюменские депутаты предлагают применять меры госпорицания за националистические лозунги

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Группа депутатов Тюменской областной думы, представляющих ЛДПР, "Единую Россию" "Справедливую Россию", подготовила и внесла на рассмотрение обращение в адрес председателя правительства России по вопросу применения мер государственного порицания за публичные высказывания, влекущие возбуждение ненависти либо вражды, за которые не предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Поводом для подготовки обращения, сообщает пресс-служба облдумы, послужило вызвавшее широкий общественный резонанс высказывание Валерия Меладзе, который 31 декабря 2022 года произнес украинские националистические лозунги: на высказанный фанатом националистический лозунг "Слава Украине" он ответил "Героям слава".

Такое поведение, по мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Сысоева, порочит высокое звание "Заслуженного артиста Российской Федерации", которое присвоено Меладзе.

Депутаты областной думы обращаются к председателю правительства России с просьбой рассмотреть возможность инициирования изменений в наградное законодательство, предусматривающих иные случаи лишения государственных наград, в том числе публичные высказывания, которые влекут возбуждение ненависти или вражды.