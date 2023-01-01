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Современный центр культурного развития откроют в Сорокинском районе в 2024 году

Общество, 15:53 17 января 2023

Администрация Сорокинского района | Фото: Администрация Сорокинского района

Современный центр культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района введут в эксплуатацию в 2024 году. В проекте предусмотрены зрительный и танцевальный залы, детская и спортивная площадки, амфитеатр, парк отдыха, парковки, сообщает администрация муниципалитета.

Возведение будущего центра культуры уже началось. В конце 2022 года подрядчик – ООО "Титан-профиль" – приступил к выполнению подготовительных работ. На территории снесли старые деревья, произвели демонтаж танцевальной площадки, установили ограждение строительного участка.

На сегодня начаты работы по подключению строительной площадки к источнику электроснабжения. Кроме того, вбиты пробные сваи для испытания нагрузки.

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# культура , национальный проект Культура , Сорокинский район

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