Современный центр культурного развития откроют в Сорокинском районе в 2024 году

| Фото: Администрация Сорокинского района | Фото: Администрация Сорокинского района

Современный центр культурного развития в с. Большое Сорокино Сорокинского района введут в эксплуатацию в 2024 году. В проекте предусмотрены зрительный и танцевальный залы, детская и спортивная площадки, амфитеатр, парк отдыха, парковки, сообщает администрация муниципалитета.

Возведение будущего центра культуры уже началось. В конце 2022 года подрядчик – ООО "Титан-профиль" – приступил к выполнению подготовительных работ. На территории снесли старые деревья, произвели демонтаж танцевальной площадки, установили ограждение строительного участка.

На сегодня начаты работы по подключению строительной площадки к источнику электроснабжения. Кроме того, вбиты пробные сваи для испытания нагрузки.