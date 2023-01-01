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Раненую бышим хозяином собаку лечат в ветеринарной клинике тюменского вуза

Общество, 14:47 18 января 2023

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Пострадавшую от живодера собаку по кличке Оскар лечат специалисты ГАУ Северного Зауралья в ветеринарной клинике тюменского вуза.

Напомним, 13 января искалеченное животное обнаружил в мусорном контейнере прохожий на ул. Бориса Щербины.

Волонтеры фонда помощи "ЖиВи" доставили животное в ветеринарную клинику аграрного университета, где за ним наблюдают по сей день, сообщает вуз. Специалисты провели собаке комплексное УЗИ и назначили лечение.

"Сейчас животное начало поднимать голову. Динамика положительная, но все равно существует риск столкнуться с посттравматическими последствиями, – отметила заведующая ветеринарной клиникой ГАУ Северного Зауралья Ирина Чудинова. – На данный момент собака получает комплексное лечение при участии еще двух врачей из тюменских клиник. За ней ведется круглосуточный присмотр, проводятся диагностические и терапевтические процедуры. Сотрудники клиники по очереди дежурят у четвероногого пациента".

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# ветеринары , ГАУ Северного Зауралья , домашние животные , собаки

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