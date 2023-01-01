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43 единицы медоборудования планируют закупить для больниц Тюменской области в 2023 году

Общество, 17:43 18 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

43 единицы оборудования для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями планируют приобрести в Тюменской области в 2023 году. Покупку медоборудования реализуют в рамках двух проектов с 2019 по 2024 год, сообщает информационный центр регионального правительства.

Амбулаторную онкологическую помощь оказывают в пяти новых центрах Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Голышманово. Всего приобрели 184 единицы оборудования, из них 37 — в 2022 году. В 2023 году планируют купить 28 единиц техники, в том числе 2 видеоэндоскопических комплекса.

Для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в больницах появилась 1 тыс. 414 единиц оборудования для оказания специализированной медицинской помощи. В 2022 году ввели в эксплуатацию новый аппарат МРТ для ОКБ № 2. В 2023 году планируют поставить 15 единиц медоборудования в ОКБ № 2 в Тюмени, в областные больницы Тобольска, Ишима, Ялуторовска.

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# здравоохранение , медицинская помощь , оборудование

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